Alunos de escolas municipais de Cambé vão ter atendimento oftalmológico gratuito

Neste sábado (27), a partir das 9h, profissionais do Hoftalon farão atendimento gratuito a cerca de 200 alunos matriculados no 6º ano do Ensino Fundamental da rede pública de Cambé (Região Metropolitana de Londrina).





A iniciativa é do projeto social "Hoftalon nas Escolas", criado para realizar diagnósticos de doenças oculares em escolas de Londrina e região por meio da instalação de um consultório completo itinerante.



O atendimento em Cambé marca uma nova etapa do projeto, que passa a atender não somente alunos de escolas municipais, mas também estudantes rede estadual, em parcerias com secretarias municipais e estaduais. Em todos os anos de atuação do projeto Hoftalon nas Escolas, iniciado em 2006, mais de 5 mil crianças foram atendidas para a realização de diagnósticos gratuitos.





PREVENÇÃO





O projeto visa identificar e prevenir a evolução de doenças oculares nos estudantes como ambliopia, que causa desalinhamento dos olhos, estrabismo, miopia, astigmatismo e hipermetropia. O objetivo é ainda orientar os pais para os cuidados com a visão dos filhos e alertá-los sobre a importância do diagnóstico precoce.





