Sesc lança projeto de educação musical gratuito para alunos da rede pública

O Sesc Cadeião está com inscrições abertas, até o dia 25 de fevereiro, para o CDM (Centro de Difusão Musical), um projeto de formação musical gratuita a estudantes da rede pública de Educação Básica e aos dependentes de trabalhadores do comércio: o , conhecido como CDM.







Destinado a crianças e adolescentes de 11 a 14 anos, o CDM oferece uma jornada musical completa, desde a teoria até a prática, proporcionando uma compreensão abrangente da música em seus diversos aspectos.





O CDM proporciona aulas coletivas de música, fundamentadas em um método lúdico e pedagógico, abordando a linguagem musical com ênfase no estudo de instrumentos, treinamento auditivo, leitura musical, além de práticas em grupo e performances.



As aulas serão ministradas duas vezes por semana no período da manhã, em contra turno escolar, proporcionando uma experiência rica em aprendizado musical e promovendo o desenvolvimento artístico dos participantes.



As inscrições podem ser feitas presencialmente no Sesc Cadeião. Para mais detalhes sobre o processo de inscrição, consulte o edital disponível neste link ou entre em contato pelo telefone (43) 3572-7700.