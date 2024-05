Pais e servidores reclamam que arroz está em falta na rede municipal de Londrina

Ingrediente que faz parte do cardápio do brasileiro, o arroz estaria em falta em algumas unidades escolares da rede municipal de Londrina, segundo relato de pais e servidores. “As crianças estão comendo macarrão há mais de 30 dias. Cuido de oito crianças que estudam no CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) Clélia Regina de Almeida Zotelli (na Vila Portuguesa) e que relatam o almoço todos os dias”, contou a cuidadora Tainá Batista.





Tainá tem uma filha de cinco anos que frequenta a creche Walter Okano, na área central, local que estaria com o mesmo problema. “A alimentação das crianças não está sendo balanceada. Fica minha indignação. As crianças que não podem comer macarrão ficam como? É crítica a situação da refeição das crianças”, lamentou.

Na quinta-feira (9), o caso foi levado até o MP-PR (Ministério do Público do Paraná) por meio de uma mãe, que protocolou uma denúncia e pediu intervenção da instituição. “Procurei a diretora da escola das minhas (duas) filhas, faço parte da APMF. Perguntei a respeito da alimentação, se procediam as notícias sobre a questão do macarrão. Imediatamente a diretora confirmou e disse que de alguns dias as crianças vinham se alimentando apenas com macarrão”, comentou Naiani Matchula, que tem as filhas - de um ano e oito meses e de seis meses - matriculadas na Walter Okano.





"Diante da situação (da prefeitura negar as denúncias) procuramos o Ministério Público para formalizar a denúncia que é verdade que as crianças estão comendo apenas macarrão. Pedi para conversar com a doutora Susana de Lacerda e ela falou que as providências estavam sendo tomadas, com a secretaria municipal de Educação sendo oficiada sobre quem faz a compra, o motivo de não ter chegado", acrescentou. "Vamos continuar cobrando até ter um resultado", avisou.

