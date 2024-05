Professor da UEL analisa situação do Rio Grande do Sul

O desastre climático e social que há dias castiga a população do Rio Grande do Sul já traz perdas incomensuráveis, tanto do ponto de vista social e econômico quanto humano, segundo avaliação dos governos Federal e do Estado.





Milhares de pessoas estão desabrigadas, mais de uma centena de mortos, fazendas destruídas, criações de animais ilhadas ou completamente mortas, aeroportos alagados, cidades inteiras fora do mapa e submersas pela água. O resultado de um cenário de caos completamente previsível e que não pode mais ser negado.





Essa é a avaliação do professor Marcos Robalinho Lima, do CCB (Departamento de Ecologia) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) e integrante do NAPI (Novo Arranjo de Pesquisa e Inovação) Emergência Climática. O NAPI, um dos 11 com participação da UEL, avalia cenários e possibilidades e sugere soluções envolvendo sustentabilidade ambiental, para serem adotadas levando em consideração os 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável). O arranjo de pesquisa é uma iniciativa da FA (Fundação Araucária) que reúne pesquisadores da UEL, UEM, Unicentro, Unespar, Unioeste, UEPG, UFPR, UTFPR e PUC-PR. A coordenação do NAPI é do professor Halley Caixeta de Oliveira, do BAV/CCB (Departamento de Biologia Animal e Vegetal).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Com atuação em cinco eixos temáticos, que vão do diagnóstico das mudanças globais e dos impactos das mudanças climáticas na biodiversidade à adaptabilidade e resiliência humana frente às intempéries climáticas, com foco no estado do Paraná, o NAPI conta, segundo dados da plataforma online iAraucária, com 48 pesquisadores, seis deles da UEL, que também tem três estudantes bolsistas da Fundação Araucária envolvidos.





“Impactos das mudanças climáticas na biodiversidade e nas bases ecológicas do território paranaense”. Nesse eixo, destaca o pesquisador, a equipe estuda a biodiversidade no Paraná, além dos chamados modelos de distribuição de espécies e, também, modelos de distribuição agrícola. “Avaliamos se determinado local é melhor ou não para a produção de soja, ou de milho, por exemplo, levando em consideração as questões climáticas e um prognóstico que considere variações climáticas nos próximos anos”, considerou Robalinho.

Publicidade





Outras linhas de atuação dentro do eixo também são a avaliação do surgimento de espécies invasoras no estado, o que varia de acordo com as mudanças climáticas evidenciadas. Há quem estude a viabilidade da permanência de árvores nativas do estado, como a araucária, em regiões que hoje em dia estão mais quentes, como a região Norte e Norte Pioneiro, e também quem acompanhe de perto o aumento das pragas urbanas, como escorpiões, que passaram a circular muito mais pelas cidades devido ao aumento da temperatura.