Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
R$ 6 bilhões

Tribunal de Contas da União decide liberar pagamentos do programa Pé-de-Meia

Redação Bonde com Agência Brasil
13 fev 2025 às 13:30

Compartilhar notícia

Marcelo Camargo/Agência Brasil
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

O plenário do TCU (Tribunal de Contas de União) decidiu nesta quarta-feira (12) liberar os pagamentos do programa Pé-de-Meia que estavam bloqueados. O programa é usado para estimular a permanência de estudantes do ensino médio nas escolas.


O tribunal também concedeu ao governo federal prazo de 120 dias para regularizar o programa e inserir os gastos no Orçamento de 2025, que ainda está em tramitação no Congresso.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


O TCU aceitou um recurso do governo federal para liberar os repasses. Em janeiro deste ano, o ministro Augusto Nardes determinou o bloqueio de R$ 6 bilhões dos R$ 13 bilhões previstos para o programa em 2025. Em seguida, a AGU (Advocacia-Geral da União) pediu a revisão da decisão.


Durante a sessão, Nardes manteve o entendimento de que os recursos devem estar no Orçamento da União e disse que a falta de previsão afronta os "princípios legais que regem as contas públicas".  

Publicidade


Contudo, o ministro reconheceu que o programa não pode continuar suspenso e prejudicar os beneficiários. O entendimento pela liberação foi seguido pelos demais ministros.


A legislação que criou o Pé-de-Meia estabelece que o programa seja financiado por meio do Fundo de Incentivo à Permanência no Ensino Médio, gerido pela Caixa Econômica Federal. 

Publicidade


O fundo pode ser abastecido tanto com recursos do Orçamento do ano vigente como por meio do Fundo Garantidor de Operações  e do Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo.


Na liminar proferida em janeiro, Nardes acatou ação do subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, do Ministério Público junto ao TCU, que alegava que os valores utilizados para o crédito do programa estavam fora do Orçamento porque, ao não passarem pela conta única do Tesouro Nacional, os recursos dos fundos burlavam o limite de gastos do arcabouço fiscal, que restringe o crescimento dos gastos a 70% do crescimento real (acima da inflação) da receita no ano anterior. Em sessão plenária ainda em janeiro, o TCU manteve decisão do ministro Augusto Nardes.

Publicidade


Imagem
Londrina organiza distribuição de refeições para pessoas em vulnerabilidade
A Prefeitura de Londrina montou um GT (grupo de trabalho) com as entidades da cidade que realizam distribuição de refeições para pessoas em vulnerabilidade, incluindo aquelas que estão em situação de rua.


PÉ-DE-MEIA


Lançado em novembro de 2023, o Pé-de-Meia é um programa de incentivo financeiro-educacional voltado a estudantes matriculados no ensino médio público beneficiários do CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal).

Publicidade


Ao comprovar matrícula e frequência, o estudante recebe o pagamento de incentivo mensal, no valor de R$ 200, dinheiro que pode ser sacado a qualquer momento.


No caso da educação de jovens e adultos, ao comprovar matrícula, o estudante recebe um incentivo de R$ 200, além de incentivo mensal de R$ 225 pela frequência, ambos disponíveis para saque.


O beneficiário do Pé-de-Meia ainda recebe R$ 1 mil ao final de cada ano concluído. O dinheiro só pode ser retirado da poupança após a formatura no ensino médio.


Considerando as parcelas de incentivo, os depósitos anuais e o adicional de R$ 200 pela participação no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), os valores chegam a R$ 9,2 mil por aluno.


Imagem
No Filo, espetáculo "Cartas Libanesas" traduz a essência da imigração
A comunicação por cartas guarda características singulares e de um tempo em que a troca de mensagens não era instantânea.
pé-de-meia Educação TCU pagamento
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas