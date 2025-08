“Tecnologia Faz Arte” chega a Mauá da Serra com oficinas interativas para crianças e adolescentes

O Instituto Arte Por Toda Parte inaugura, na cidade de Mauá da Serra (Centro-Norte) o projeto inédito “Tecnologia Faz Arte”, que combina práticas artísticas e recursos tecnológicos de forma imersiva, inclusiva e transformadora. A inauguração será realizada nesta sexta-feira (08), às 14h, durante solenidade na Escola Municipal Paulo Haruo Sato (Rua São Judas Tadeu, 1121).





Estarão presentes a secretária municipal de Educação, Cultura e Esporte, Jéssica Caroline Costa; a idealizadora do projeto, a artista plástica Patrícia Muniz; e a presidente da SL Alimentos, Roberta Meneghel, empresa apoiadora da iniciativa no município.

A meta é atender, ainda em 2025, cerca de 400 crianças e adolescentes com oficinas de arte-educação de qualidade. Após participarem da oficina de pintura, os alunos terão acesso a tecnologias como óculos de realidade virtual (VR) e iPads, que proporcionarão experiências imersivas com as obras estudadas. Os recursos tecnológicos permitirão visitas virtuais a grandes museus ao redor do mundo, ampliando o repertório cultural e a conexão dos estudantes com a arte global.





Esta será a terceira edição do projeto em Mauá da Serra. “Tecnologia Faz Arte” integra o programa “Arte Por Toda a Parte”, que oferece oficinas de desenho, pintura, cerâmica e arte “no prato”, com o propósito de entrelaçar saúde, cultura e educação. Por meio das atividades, o projeto estimula aspectos como contenção emocional, desenvolvimento motor, criatividade e concentração.

Reconhecimento internacional





Segundo a idealizadora Patrícia Muniz, o trabalho desenvolvido pelo Instituto tem sido amplamente reconhecido por seu impacto e caráter inovador. “Em 2016, fomos premiados pela UNESCO e pela Fundação Oswaldo Cruz como exemplo de inovação na educação. Mais recentemente, o Instituto foi reconhecido pela Brazil Conference, realizada por Harvard e MIT, como um dos cinco melhores projetos do Sudeste brasileiro”, afirma.





Desde 2016, o Instituto Arte Por Toda Parte promove o acesso à cultura e à educação artística para crianças, adolescentes e adultos com necessidades especiais, em diversos contextos sociais. Por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), mais de 3.000 oficinas artísticas já foram realizadas em oito estados brasileiros, beneficiando diretamente mais de 26.200 crianças e adolescentes.

