Trânsito terá modificação nas proximidades do campus da UEL para 2ª fase do vestibular

Com o objetivo de facilitar o acesso dos estudantes ao campus da Universidade Estadual de Londrina (UEL), a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) irá monitorar e orientar o tráfego de veículos no entorno do campus para a 2ª fase do vestibular, que começa neste domingo (2).





A operação será realizada das 12h às 14h, para garantir a fluidez dos veículos no período que antecede o início das avaliações. Os agentes municipais estarão a postos na rotatória da Rua Prefeito Faria Lima com a Avenida Aniceto Espiga; na alça de ligação da marginal da PR-445 com a Aniceto Espiga, assim como no cruzamento entre a Rua Ana Porcina de Almeida e a Avenida Presidente Castelo Branco.

Esta última via, inclusive, funcionará em sentido único (nas duas pistas) da rotatória com a Rua da Paz, onde está localizada a praça Mahatma Gandhi, até as proximidades do Centro de Letras e Ciências Humanas (CLCH), ponto a partir do qual será possível chegar aos demais centros de estudo ou deixar o campus.





Todas as entradas da UEL estarão liberadas e não está prevista a interdição total de vias. Além da CMTU, também a Polícia Militar (PM) e a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) participarão do controle do tráfego nas imediações da universidade.

Para quem optar pelo transporte coletivo para chegar à UEL, as opções são tomar as linhas 305 – Campus Universitário, 307 – Avelino Vieira, 315 – Colúmbia e 904 – Terminal Vivi | UEL | Terminal Acapulco, cujos horários de partidas estão disponíveis para consulta no site da cmtu.londrina.pr.gov.br. As linhas serão monitoradas e, em caso de necessidade, receberão ônibus extras.





Vestibular

Mais de 6.700 candidatos iniciam, a partir das 14h deste domingo, a 2ª fase do Vestibular 2023 da UEL, com as provas de Língua Portuguesa e Literatura em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira e Redação. Na segunda-feira, os estudantes fazem a prova discursiva de Conhecimentos Específicos e na terça-feira será aplicada a prova de Habilidades Específicas, apenas para os candidatos aos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Design Gráfico, Design de Moda e Artes Visuais.





No Vestibular 2023, a UEL oferece 3.100 vagas, sendo 2.541 pelo Vestibular e outras 559 pelo Sistema de Seleção Unificado, o Sisu. A Universidade divulga a 1ª conVocação do resultado do Vestibular em 4 de maio. No mesmo dia começa a pré-matrícula dos novos alunos, que vai até 14 de maio, apenas no Portal do Estudante. Os aprovados devem iniciar as aulas do ano letivo 2023 no dia 17 de julho.