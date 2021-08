UEL oferece 182 vagas para portadores de diploma de curso superior

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) está oferecendo 182 vagas em 10 cursos de graduação direcionadas a PDCS (Portadores de Diploma de Curso Superior), interessados em buscar novos conhecimentos ou aprimorar conteúdos. São vagas remanescentes do Vestibular 2021, que deverão ser preenchidas a partir de análise curricular de profissionais com curso superior, tecnológico e sequencial de formação específica. As inscrições custam R$ 50 e podem ser feitas até o próximo dia 31 de agosto, no Portal do Estudante – Inscrições. O total de vagas e os cursos oferecidos podem ser consultados no Edital PROGRAD nº 088/2021.



Ao acessar o portal, o candidato deverá preencher o formulário de inscrição e realizar o upload do Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso e do Histórico Escolar, com carga horária. O critério de classificação dos inscritos será de acordo com a carga horária, tempo de conclusão do curso e idade. O resultado do processo direcionado a portadores de diploma será divulgado dia 8 de setembro, a partir das 17 horas, na página da Prograd.







Os cursos que oferecem vagas no edital direcionado a portadores de curso superior são Arquivologia, Biblioteconomia, Ciência Sociais, Física (bacharelado e licenciatura), Geografia, Letras-Espanhol, Letras-Francês, Letras-Português, Matemática (bacharelado e licenciatura) e Química (bacharelado e licenciatura).

Para a Pró-reitora de graduação, professora Marta Fávaro, o edital direcionado a portadores de diploma de curso superior representa mais uma oportunidade para ingressar na Universidade. Ela lembra que todo o sistema de inscrição é online, para facilitar que pessoas interessadas em se aprimorar ou buscar novos conhecimentos possam participar do processo.

Matrícula - Os aprovados deverão fazer a pré-matrícula no Portal do Estudante entre os dias 8 e 12 de setembro. De acordo com o edital, os aprovados deverão fazer o upload dos documentos pessoais e acadêmicos. As aulas do ano letivo 2021 tiveram início neste mês de agosto no formato remoto emergencial, em virtude da pandemia do novo Coronavírus.







Mais informações pelo e-mail [email protected].