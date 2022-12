UEL tem 31 cursos de especialização com inscrições abertas

Seguem abertas, até janeiro/fevereiro de 2023, as inscrições para 31 cursos de especialização da UEL (Universidade Estadual de Londrina).





Há oportunidades em oito centros de estudos, com início das atividades no primeiro semestre de 2023. As inscrições custam R$81,00 e podem ser feitas pelo site da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (ProPPG).

Publicidade

Publicidade





Informações sobre as inscrições, documentação necessária, processo de seleção e matrícula podem ser conferidas no edital da ProPPG.





Já para informações sobre valor das mensalidades, carga horária, disciplinas e cronograma de atividades há um edital específico para cada curso.

Publicidade





Confira o edital dos cursos de especialização com inscrições abertas:





- Ações Poéticas e Educacionais na Contemporaneidade;

Publicidade

- Análises Clínicas;

- Biologia Aplicada à Saúde;

Publicidade

- Clínica Psicanalítica;

- Contabilidade e Controladoria Empresarial;

Publicidade

- Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde;

- Direção de Arte: Design e Comunicação;

Publicidade

- Direito Civil e Processo Civil;

- Direito de Família e Sucessões – Teoria e Prática;

Publicidade

- Direito do Estado com Áreas de Concentração em Direito Constitucional, Administrativo e Tributário;

- Direito e Processo Penal;

- Direito Empresarial Aplicado à Era Digital;

- Direito Previdenciário;

- Economia Empresarial;

- Educação Física na Educação Básica;

- Engenharia de Estruturas;

- Engenharia de Segurança do Trabalho;

- Engenharia de Software;

- Ergonomia;

- Estatística com Ênfase em Pesquisa Quantitativa;

- Filosofia Política e Jurídica;

- Finanças Corporativas;

- Gestão de Marketing e Mídias Digitais (MBA);

- Gestão de Pessoas e People Experience (MBA);

- Gestão e Tributária e Contabilidade;

- Gestão Industrial e Negócios;

- Inovação e Design Thinking (MBA);

- Língua Portuguesa;

- Machine Learning e Bigdata;

- Perícia Contábil e Auditoria;

- Projeto Arquitetônico: Composição e Tecnologia do Ambiente Construído.