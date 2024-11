UEM prorroga as inscrições do vestibular de verão até 19 de novembro

Os candidatos podem efetuar inscrição por meio do do formulário de inscrição no site ou do App Vestibular UEM. O período para pagamento da taxa de inscrição também foi ampliado até 21 de novembro.





Publicada no edital nº 031/2024-CVU, a decisão vale somente ao vestibular de verão. Conforme previsto no cronograma inicial, o PAS (Processo de Avaliação Seriada) 2024 da UEM teve inscrições encerradas nesta terça-feira (5) – o pagamento da taxa de inscrição do PAS, no entanto, ainda pode ser efetuado até quinta-feira (7). A divulgação do edital com a relação de inscrições homologadas e não homologadas ocorre a partir do dia 12 de novembro.

Publicidade





Ao todo, vestibular de verão e PAS somam 1.266 vagas para mais de 70 cursos de graduação presenciais e gratuitos da UEM, distribuídos entre o câmpus sede, em Maringá, e outros cinco câmpus regionais da instituição – Cianorte, Cidade Gaúcha, Goioerê, Ivaiporã e Umuarama. Ambos os concursos preveem o ingresso dos aprovados em março do ano que vem, quando o calendário acadêmico da UEM voltará a coincidir com o calendário civil.





Outra novidade é que os processos seletivos ofertam vagas para cinco novos cursos de graduação da UEM – Engenharia Têxtil e Serviço Social, no câmpus de Maringá, e Arquitetura e Urbanismo, Engenharia de Computação e Tecnologia em Gastronomia, no CAU (câmpus Regional de Umuarama). Recém-aprovadas, as novas graduações receberão estudantes pela primeira vez

Publicidade





Além disso, cursos já ofertados pela instituição serão desenvolvidos em novos turnos. É o caso da graduação em Música, no câmpus Maringá, que terá aulas em período matutino. Já os cursos de Engenharia Ambiental e Engenharia de Alimentos, ambas do CAU, em Umuarama, passarão a ser ofertados no período noturno.





VESTIBULAR DE VERÃO

Publicidade





Ao todo, o vestibular de verão 2024 oferta 892 vagas de graduação, sendo 489 para ampla concorrência e 403 destinadas às cotas. A prova está marcada para 12 de janeiro de 2025, com aplicações nas cidades de Maringá, Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Curitiba, Goioerê, Ivaiporã, Paranavaí, Ponta Grossa e Umuarama.





Antes disso, porém, em 24 de novembro, candidatos ao curso de graduação em Música prestam a prova de habilidades específicas. A avaliação é presencial e será realizada no Bloco B33, localizado no câmpus sede da UEM, em Maringá.

Publicidade





Para o vestibular, seguem válidas as mudanças promovidas pela CVU no ano passado. A principal delas foi a eliminação da prova de conhecimentos específicos, para que cada candidato possa se inscrever em até três opções de cursos diferentes – os cursos escolhidos não precisam ser de uma mesma área.





Desde os últimos processos seletivos, a novidade tem impactado positivamente no aproveitamento das vagas oferecidas - no vestibular de inverno 2024, por exemplo, 99,36% das vagas tiveram candidatos aprovados.

Publicidade





Outras alterações dizem respeito à pontuação da prova. A redação passou a valer 120 pontos, e alguns itens que zeravam a redação foram retirados. Além disso, o candidato que não pontuar nas questões objetivas, ainda assim, terá seu texto avaliado. A desclassificação automática só ocorrerá em caso de falta ou nota zero na redação.





PAS 2024

Publicidade





As provas do PAS 2024 serão aplicadas em 1º de dezembro, em Maringá e em mais dez cidades paranaenses – Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Goioerê, Ivaiporã, Loanda, Londrina, Paranavaí e Umuarama.





Participam do PAS estudantes de ensino médio de escolas públicas ou privadas de todo o País. A avaliação ocorre de forma seriada: ao final de cada ano do ensino médio, os estudantes realizam uma prova que contempla conteúdos específicos da série em que estão matriculados. O desempenho obtido em cada prova é acumulado e determina o escore final do estudante no processo.





Neste ano, os candidatos à terceira etapa do PAS concorrem a 374 vagas para ingresso na UEM – 209 para ampla concorrência e 165 via política de cotas sociais, para negros e para PcD (Pessoas com Deficiência).





Participe do canal de transmissão do Bonde no insta! Vem pro Bonde do Bonde. Clique aqui.