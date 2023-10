Uenp abre inscrições para vestibular; candidatos podem escolher dois cursos

A Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná) está com inscrições abertas para o Vestibular 2024. Serão ofertadas 1.042 vagas e a prova será realizada no dia 21 de janeiro do próximo ano. O período de inscrição para o processo seletivo segue até 5 de dezembro, exclusivamente pela internet.





A taxa de inscrição é de R$ 156,00, que poderá ser paga até o dia seguinte ao término das inscrições. Aqueles que realizarem o pagamento até o dia 30 de novembro terão desconto no valor da taxa, que ficará R$ 130,00.

Como incentivo e valorização dos cursos de formação de professor, a taxa de inscrição para os cursos de licenciatura será de R$ 50,00 para aqueles que efetuarem o pagamento até 30 de novembro e de R$ 60,00 para pagamento de 1º a 6 de dezembro.

Os interessados na obtenção de isenção na taxa de inscrição deverão solicitar mediante as recomendações constantes no edital, disponível no site do vestibular. O período para solicitação de isenção segue até 14 de novembro. As provas serão realizadas em Bandeirantes, Cornélio Procópio e Jacarezinho.





O vestibular contará com a Prova Objetiva e a Prova de Redação. Na Prova Objetiva, os candidatos deverão responder 60 questões, sendo seis de cada área do conhecimento: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira; Língua Estrangeira Moderna (Inglês ou Espanhol); História; Geografia; Sociologia; Filosofia; Matemática; Física, Química e Biologia.





Na Prova de Redação, os candidatos deverão realizar a produção escrita de um artigo de opinião, no qual deverá desenvolver uma argumentação pautada em uma questão apresentada pela prova.





