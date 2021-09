Universidade de Londrina promove evento online e gratuito sobre saúde mental

Um ano e meio após o início da pandemia do coronavírus, o distanciamento social, o medo do contágio e outras preocupações impostas pelo contexto da crise sanitária exercem um grande impacto na saúde mental da população. Segundo uma pesquisa do Instituto Ipsos (empresa multinacional de pesquisa de mercado), 53% dos brasileiros declararam que seu bem-estar mental piorou um pouco ou muito no último ano. Continua depois da publicidade



Nesse contexto, a empatia, a capacidade de compreender emocionalmente o outro, se torna fundamental. Por isso, a PUCPR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná) Câmpus Londrina promove, entre os dias 19 de setembro e 09 de outubro, o PUC Empática, evento com uma série de lives sobre empatia e demais temáticas que envolvem a valorização da vida.



Serão quatro encontros, reunindo especialistas da Universidade e convidados, para debater questões como o sentido da vida, cultura de cancelamento, vulnerabilidade e suicídio da população LGBTQIA+, e o valor da vida. "O projeto busca levar para as pessoas um momento de reflexão. O curso de Psicologia da PUCPR tem o compromisso diário com o bem-estar da população e a valorização da vida ocorre durante o ano todo, mas setembro é um mês propício para falarmos sobre", ressalta o professor Marcos Garcia, coordenador do curso de Psicologia da PUCPR Londrina.



As conversas terão mediadores para promover a interação do público com os palestrantes. O PUC Empática será 100% online, gratuito e aberto para toda a comunidade – as inscrições podem ser feitas por este link. A edição 2021 é uma parceria entre os Campi de Londrina e Maringá da Universidade.





Serviço:

PUC Empática 2021

De 19 de setembro a 09 de outubro de 2021

Onde: Transmissão em tempo real pelo link do evento

Promoção: Cursos de Psicologia da PUCPR Londrina e Maringá

Investimento: gratuito e aberto à comunidade