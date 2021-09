Universidade oferta curso gratuito de desenvolvimento de software

Em parceria com a multinacional alemã de engenharia e eletrônica Robert Bosch, a PUCPR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná) está com inscrições abertas para o Programa de Capacitação de Novos Talentos em Desenvolvimento de Software. O curso é gratuito, aberto a estudantes de qualquer área da Universidade e de outras instituições, além de profissionais em geral, desde que tenham conhecimento prévio em programação. Continua depois da publicidade



Será ofertada instrução em três tecnologias: Angular, C# e SQL Server. O objetivo do programa, que terá duração de três meses, com início em outubro de 2021, é aprofundar os conhecimentos dos interessados na área de TI (Tecnologia da Informação). Os participantes terão oportunidades de contratação, como programador júnior e pleno, no setor de desenvolvimento de software da Bosch, líder mundial em tecnologia, em Curitiba, PR.



O programa será ministrado por professores da PUCPR, com aulas online ao vivo (síncronas) às sextas-feiras, das 18h30 às 22h30, e aos sábados, das 8h às 17h. Haverá, ainda, uma série de atividades extras em modo assíncrono durante a semana, com equivalência de 6 horas semanais, aproximadamente.



Seleção - "É preciso que o candidato com interesse no programa já tenha um conhecimento anterior em programação, independentemente da linguagem. Haverá um processo seletivo baseado em hackathon que avalia as hard skills e soft skills dos candidatos. Assim, não basta ter apenas uma base técnica", aponta Vilmar Abreu, professor da Escola Politécnica da PUCPR.



Possuir noções de programação web, orientação a objetos e banco de dados também é considerado um diferencial para a seleção. O processo consiste em uma prova online, na qual o candidato poderá escolher a linguagem de programação desejada, e uma entrevista com profissionais da PUCPR e da Bosch. Serão avaliados os conhecimentos técnicos em lógica de programação e as soft skills dos candidatos. Ao fim, o programa vai selecionar entre 15 e 20 participantes, a depender do número de inscrições.



"Esse programa tem foco profissional, o que significa que os candidatos serão avaliados o tempo todo. Focaremos na prática. Afinal, capacitaremos programadores para o mercado de trabalho", salienta Abreu.