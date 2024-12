Universidade Estadual de Ponta Grossa oferta novos cursos de Psicologia e Arquitetura

O Conselho UEPG (Universitário da Universidade Estadual de Ponta Grossa) aprovou a criação de duas novas graduações presenciais: Psicologia e Arquitetura e Urbanismo. Com duração de cinco anos e turno matutino, Psicologia terá caráter intersetorial. Já Arquitetura e Urbanismo terá duração de cinco anos e será noturno.



Os cursos já receberão alunos para ingresso em 2025, por meio de um Vestibular Extemporâneo. As inscrições vão de 20 de dezembro de 2024 a 16 de janeiro de 2025 e as provas acontecem em 2 de fevereiro de 2025. Serão 40 vagas para cada um dos novos cursos, com início já no ano letivo de 2025.

"Esses cursos nascem de um desejo da comunidade", enfatiza o reitor da UEPG, professor Miguel Sanches Neto. A universidade trabalha para corresponder às expectativas da comunidade em relação às suas atuações nas mais diversas áreas. A partir da percepção de uma demanda da comunidade e procura por estes cursos, houve um trabalho intenso de organização interna para atender a essa expectativa.

"Nós começamos nossa gestão na Reitoria com um slogan, que é de derrubar os muros entre a universidade e a comunidade. A oferta desses dois cursos reflete bem essa nossa disposição pra fazer uma gestão da universidade a partir das demandas que nos chegam da comunidade", complementa.



PSICOLOGIA

A demanda sobre o curso de Psicologia surgiu da própria comunidade, como explica a chefe da comissão de implantação do curso, a professora Sandra Scheffer. “A partir da demanda da sociedade e da provocação da Reitoria, nós montamos, em abril de 2024, a comissão de elaboração do projeto pedagógico de curso”, lembra.

A comissão foi composta por representantes de três Setores de Conhecimento da UEPG: de Ciências Sociais Aplicadas, de Ciências Biológicas e da Saúde e de Ciências Humanas, Letras e Artes. "Foi a junção de três setores, com 11 departamentos, o que nos dá inúmeras possibilidades de ênfases à nossa psicologia aqui na UEPG", complementa.

A formação contempla um caráter generalista, abordando a variedade de orientações teóricas e metodológicas existentes no campo da Psicologia, e depois é complementada por três Ênfases Curriculares: Psicologia da Saúde e Processos Institucionais e Organizacionais; Psicologia Educacional e Processos Psicossociais; e Psicologia na Proteção Social e Processos de Desenvolvimento Comunitário. “O aluno sai formado bacharel em Psicologia, mas com tem uma uma ênfase que vai carregar com uma maior profundidade temática”, explica Sandra.

"O Bacharelado em Psicologia foi concebido como um dispositivo social em favor da defesa e da promoção da universalização do acesso aos direitos estabelecidos pelas legislação, particularmente nos âmbitos da saúde, da educação e da proteção social básica", descreve o professor Oriomar Skalinski Junior, que também participou da comissão de implantação do curso.

"O curso se volta ao estudo da difusão e produção de saberes ligados a dimensões variadas da pesquisa científica e da atuação profissional que existem no campo da Psicologia, a fim de construir avanços nas condições de vida da população, orientando o compromisso com enfrentamento das desigualdades culturais, sociais, econômicas e também simbólicas", acrescenta.



