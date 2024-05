Ana Castela e Gustavo Mioto reatam namoro com beijo em cima do palco

Ana Castela e Gustavo Mioto estão namorando novamente. E nem foi preciso declaração oficial para atestar o romance.





Durante dueto entre eles no palco do Ribeirão Rodeo Music, em Ribeirão Preto (SP), a cantora tomou a iniciativa e deu um beijão no amado, para levar os fãs à loucura (veja abaixo).

Ana Castela havia anunciado em janeiro o fim do romance pelo Instagram. Os dois estavam juntos há um ano. Eles se conhecerem no final de 2022 em um programa do canal Multishow, quando Mioto estava apresentando e Ana era uma das convidadas da atração. O casal oficializou a relação em junho de 2023.





Em setembro, eles chegaram a terminar o relacionamento, mas reataram no mês seguinte. "Oi, galera, em respeito a vocês que torcem pela minha felicidade e do Gu, venho aqui comunicar que não somos mais um casal", disse na época a cantora.





Agora, com o reatamento, o casal pensa em expor menos a relação.