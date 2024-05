Luciano Huck tem doação milionária ao Rio Grande do Sul exposta por Dona Déa

Luciano Huck comandou o Domingão ao vivo neste domingo (12). Além de celebrar o Dia das Mães, ele decidiu falar sobre a tragédia no Rio Grande do Sul exibindo um vídeo do estado das cidades gaúchas no início do programa. O apresentador explicou que não viajou para a região por considerar que sua presença atrapalharia neste momento e anunciou que tinha colaborado com as doações.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O marido de Angélica não tinha revelado a quantia, mas dona Déa Lúcia fez questão de expor o valor doado: R$ 1 milhão. "Escolhi contribuir de uma forma que eu pudesse ser verdadeiramente útil. Doando, engajando, conectando. Tudo isso com muito cuidado. Foi por isso que a gente decidiu realizar esse programa ao vivo. Para convidar você, que também está seguro, a ajudar", começou Huck.



"Quanto que você doou? Fala aí, quero saber. Eu preciso saber disso", perguntou dona Déa. "Já quer começar com fofoca?", brincou Huck. "Eu sei quanto você doou", afirmou a senhora. "Mas não importa o valor, importa o gesto", rebateu o apresentador. "Importa o valor porque tem muita gente rica que é pão-dura. Luciano doou R$ 1 milhão. Eu espero que essas pessoas que têm dinheiro botem a mão no bolso e façam a mesma coisa. Parabéns, chefe", disse dona Déa. "Faço com muito gosto, se precisar faço de novo", concluiu Huck.



O apresentador que convidou vários famosos nascidos no Rio Grande do Sul como Carmo Dalla Vecchia, Vitória Strada, Julio Andrade, Ravel Andrade, Cintia Dicker, Leona Cavalli, Tainá Müller, Silvia Pfeifer e Marcelo Cosme comentou que seu desejo era de ajudar pessoalmente. "Eu considerei todos os dias dessa semana ir ao Rio Grande do Sul, para estar lá mais perto, ajudando pessoalmente. Mas eu achei que a minha presença física nessa primeira semana poderia mais distrair do que ajudar", reconheceu.