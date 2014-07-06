Pesquisar
Cinema Nacional
Cinema nacional
Assalto à Brasileira: longa sobre roubo a banco de Londrina ganha trailer
Maior vencedor
Prêmio do Cinema Brasileiro consagra "O Lobo Atrás da Porta"; confira vencedores
Cinema Nacional
Filme com Ingrid Guimarães é o 2º mais visto no primeiro trimestre
Levantamento
Pesquisa revela que mulheres negras estão fora do cinema nacional
06 jul 2014 às 10:30
Assista!
'Getúlio' ganha novo trailer
19 abr 2014 às 10:52
Espaço
Globo traz três filmes brasileiros inéditos no fim do mês
19 fev 2014 às 13:10
