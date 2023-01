Ataques a obras de arte: um testemunho histórico da violência

Quase uma semana após os atos extremistas que aconteceram em Brasília no último domingo (08), especialistas ainda tentam fazer as contas numa tentativa de dar a frieza dos números para algo que chocou até quem estava esperando reações dos que ainda não aceitaram que o Brasil tem um novo governo.





Ao vivo, os brasileiros assistiram a atos de violência contra o patrimônio público, num claro ataque à nossa jovem democracia.

Na contagem dos danos, aqueles ao acervo de obras de arte presente nos três prédios atacados pelos extremistas.





Algumas com um valor no mercado, outras com uma cifra impossível de ser calculada.

O governo agiu rápido e os processos de restauração e avaliação técnica dos estragos começaram no dia seguinte e assim, terminamos a semana sabendo que pelo menos a obra "Bailarina", de Victor Brecheret já voltou para o seu lugar na Câmara dos Deputados, depois de ter sido arrancada do pedestal e jogada no chão como se fosse um inútil pedaço de metal, sem valor algum.





A escultura, realizada na fase parisiense de Brecheret, considerado um dos percursores do modernismo no Brasil, explora a delicadeza do feminino. A delicadeza que passou muito longe do que vimos nos atos que espalharam o terror pela Praça dos Três Poderes.





A pintura “As Mulatas” de Di Cavalcanti, no Salão Nobre do terceiro andar do Palácio do Planalto, talvez seja o maior símbolo da barbárie contra as obras de arte, mobiliários assinados e a arquitetura dos prédios reconhecidos como Patrimônio Mundial pela Organização das Nações Unidas.

Publicidade





A peça foi perfurada em sete pontos diferentes. De acordo com o governo, o seu valor é estimado em R$ 8 milhões, mas ao longo da semana, chegou a valer R$ 20 milhões, preço colocado pelo diretor da casa de leilões Bolsa de Arte, Jones Bergamin, pois a obra, além de rara, é a representação de um País e a de maior valor histórico entre as peças vandalizadas.





