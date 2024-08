Atração imersiva na cultura francesa é destaque na agenda cultural de Curitiba

No dia 24 de agosto, às 17h, Curitiba recebe uma experiência imersiva inédita, que promete levar os espectadores a uma noite especial em Paris.





O projeto “Une Nuit à Paris”, promovido pela Escola Palco e pela produtora Terceira Margem, tem o objetivo de oferecer uma viagem cultural e artística única à Cidade da Luz, por meio da arte, gastronomia e cultura francesa.



Com valores a partir de R$174,50 (meia-entrada), os interessados terão uma aula em que, a partir de jogos artísticos sofisticados, se aprofundarão na experiência da obra a ser exibida, com informações como curiosidades, referências, estudos de contexto histórico-social, cultura francesa e aspectos artísticos do trabalho.





Além disso, todos os participantes receberão um dossiê exclusivo aos moldes dos estudos franceses do Réseau Canoé. A produção a ser exibida é um clássico do cinema francês, “A Regra do Jogo” (“La Règle du Jeu” | 1939 | Dir. Jean Renoir | 1h50’), em uma sala de cinema exclusiva exclusivamente para a sessão.

GASTRONOMIA PARISIENSE





Para os que desejarem unir gastronomia à experiência cinematográfica, após a sessão imersiva e a aula especial, os participantes poderão também desfrutar de um menu especial tipicamente francês, a ser servido no restaurante Louis Philippe, localizado na avenida N Sra da Luz, 850 - Loja 4, bairro Jardim Social.





