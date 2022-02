BBB 22 ganha mais cinco dias no ar e estreia de No Limite é adiada para maio

O Big Brother Brasil 22 ganhou mais cinco dias de transmissão. Inicialmente programado para chegar ao fim no dia 21 de abril, o reality foi estendido e terminará no dia 26. Serão ao todo 100 dias de programa no ar, segundo divulgado nesta quinta (24) pela Globo.





A emissora também confirmou a realização do reencontro entre participantes da temporada que deverá acontecer no dia 28 de abril





Com isso, o No Limite teve a sua estreia adiada de abril para 3 de maio, agora sob o comando do ex-BBB e atleta paralímpico Fernando Fernandes, 40.