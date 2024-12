Biblioteca Pública de Londrina recebe doação de acervo com dois mil livros

Com uma coleção que remonta a 50 anos de história do médico, o acervo possui livros sobre assuntos variados. Há entre eles exemplares de todos os tipos de literatura, abordando desde temas mais técnicos a conteúdos históricos, e passando por romances, aventuras e clássicos da literatura universal.

A cerimônia de entrega dos livros contou com a presença do prefeito Marcelo Belinati, que fez questão de ressaltar que a doação tem um significado especial por causa da ligação de Bedrossian com a história de Londrina.

A cerimônia de entrega oficial dos livros contou ainda com a presença da secretária municipal de Cultura, Maria de Fátima Beraldo; da diretora de Patrimônio Artístico e Histórico-Cultural da Secretaria Municipal de Cultura, Solange Batigliana, e de familiares do médico.

O recebimento do acervo vai ser feito em etapas devido ao grande número de livros doados. Os lotes precisam passar por triagem e cadastramento. A coordenadora de Formação e Desenvolvimento do acervo da Biblioteca Pública, Zoraide Gasparini, explicou que esse processo tem diversas etapas, até que os livros possam ser disponibilizados definitivamente à população.

“É com emoção que a gente está vivendo esse momento ímpar em que você abraça a todos. Na biblioteca, através dos livros, você vê o que acontece em todo o mundo, em todas as situações e em todo o tempo. Isso ajuda a ampliar este horizonte de ideias e experiências de tantas pessoas, jovens, adultos e idosos, que usam este espaço. É muito gratificante”, descreveu Bedrossian.





HISTÓRIA DA SAÚDE EM LONDRINA SE MISTURA COM HISTÓRIA DE AGAJAN







Publicidade

Vindo de Ribeirão Preto, Bedrossian chegou em solo pé-vermelho em 1967, na época em que veio cursar Medicina na UEL (Universidade Estadual de Londrina). Clínico geral e sanitarista, com especialização em Administração Hospitalar, ele possui uma vasta trajetória na gestão pública da cidade.





Foi quatro vezes secretário municipal de Saúde de Londrina e também ocupou quatro vezes a cadeira de presidente do Conselho Municipal de Saúde.

Publicidade





Participou ativamente da idealização e construção das primeiras UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Londrina, sistema que foi a base da criação do SUS (Sistema Único de Saúde). Também esteve envolvido na implantação do primeiro Posto de Saúde 24 horas do município, no jardim Leonor.





Teve participação, ainda, na criação da Maternidade Municipal e do PAI (Pronto de Atendimento Infantil). Ajudou a criar o TEC (Transporte Emergencial), precursor do Samu (Sistema de Atendimento Móvel de Urgência), entre diversas outras ações.