Cantor Belo e outros grupos de pagode estarão em Londrina neste domingo

O cantor Belo apresenta seus grandes sucessos ao público londrinense neste domingo (12) como uma das atrações do Me Leva Festival, que contará ainda com a presença dos grupos Pixote, Turma do Pagode, Hungria, Mc Hariel e DJ FB. O evento acontece no Iate Clube, a partir das 14 horas.





Misturando pagode, rap e funk, o Me Leva Festival promove shows do cantor Belo, do happer Hungria, MC Hariel, Belo, Pixote, DJ FB e Turma do Pagode. A primeira edição do evento foi realizada em Vitória, no Espírito Santo, e alcançou cerca de 12 mil pessoas. No mês de junho de 2022, o festival desembarcou em Vinhedo, interior de São Paulo. No sábado (11) o Me Leva estará em Curitiba e agora será apresentado ao público londrinense pela primeira vez neste domingo..



Publicidade

Publicidade





SERVIÇO

Me Leva Festival – Shows com Belo, Turma do Pagode, Pixote, Hungria e outros

Publicidade

Quando – Domingo (12), a partir das 14 horas

Onde – Iate Clube de Londrina (Av. Higienopolis, 2135)

Quanto – A partir de R$ 100

Ingressos: Ingresso Nacional