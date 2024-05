Maitê Proença dá desconto de R$ 600 mil em apartamento encalhado no Rio

A atriz Maitê Proença, 66, não tem conseguido vender um imóvel localizado no tradicional edifício Chopin, no Rio, ao lado do Copacabana Palace. Em agosto do ano passado, a artista havia colocado a propriedade num site de vendas por R$ 4,9 milhões.



Porém, até agora não obteve sucesso e baixou o valor para R$ 4,3 milhões, um desconto de R$ 600 mil.

Pelas redes sociais, Maitê destacou no anúncio que o ponto alto de seu apartamento, "o que ele tem de maravilhoso e de diferente em relação a outros no mesmo prédio", seria a luz. "Ele é absolutamente claro, é todo iluminado, dos cômodos à área de serviço".



A propriedade, de 300 metros quadrados, fica localizada na Avenida Atlântica, uma das mais nobres da capital carioca, com a praia de Copacabana à frente.

O edifício é vizinho ao Copacabana Palace, onde Madonna ficou hospedada para seu show, e o imóvel à venda tem pé direito alto, vista lateral para a praia e está encarapitado sobre a glamourosa piscina do hotel centenário.



Com salão, sala de jantar, copa, cozinha espaçosa, dois quartos, uma suíte e uma vaga de garagem, quem o adquirir terá que desembolsar R$ 2.831 mensais para a taxa de condomínio, mais R$ 1.300 de IPTU.



A socialite Narcisa Tamborindeguy e o cantor e compositor Gilberto Gil também moram no Chopin.