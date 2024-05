Com dias mais frios, veja orientações sobre o uso eficiente de energia elétrica

A queda de temperaturas que está prevista para esta semana no Paraná deve aumentar o acionamento de aparelhos de climatização para aquecer ambientes e do chuveiro, incluindo outros equipamentos que fazem uso intensivo da energia elétrica. No entanto, alguns hábitos podem auxiliar a tornar mais eficiente o consumo residencial, favorecendo o controle da conta de luz.





Marcelo Gonçalves Santos, engenheiro coordenador do Programa de Eficiência Energética da Copel (Companhia Paranaense de Energia), selecionou algumas dicas para evitar o desperdício.

As recomendações iniciam pelo chuveiro, um dos aparelhos que representam parte considerável do consumo de energia elétrica ou outros tipos de insumos energéticos. “Nos dias frios a nossa tendência natural é demorar mais no banho para se aquecer, então é preciso muita atenção a isso. O cálculo de consumo da energia é feito pela potência do chuveiro, multiplicada pelo tempo em cada banho”, afirma.





Além disso, é importante ajustar todos os dias a temperatura para economizar energia nos períodos em que o frio diminui. Outra dica importante que Santos ressalta é sobre estarmos sempre atentos com a segurança. “Quando há cheiro de queimado ou derretimento de cabos próximos às emendas é necessário chamar um especialista para fazer uma verificação na sua instalação interna”, diz.

Com relação ao aquecimento de ambientes com ares-condicionados e aquecedores, é preciso verificar se o local está bem isolado para evitar qualquer perda de calor. “Uma fresta pode causar uma perda significativa de calor, fazendo com que o aparelho trabalhe mais para manter a temperatura do ambiente controlada”, explica.





Aproveitar a luz do sol ao longo do dia também é uma ação válida. “A economia varia de acordo com cada aparelho, mas a estimativa é de que haja uma redução de 1% a 3% no consumo de energia para cada grau de temperatura ajustado a menos no equipamento aquecedor”.

Santos pontua ainda que, nos dias mais frios, é importante prestar atenção à geladeira, já que ajustar a temperatura corretamente pode ser uma boa oportunidade de economizar.



