25 toalhas de mão e mais: veja os pedidos de camarim de Paul McCartney para os shows no Brasil

O ex-Beatle Paul McCartney está quase chegando ao Brasil, e a produção da turnê divulgou, nesta quinta-feira (23), a lista de exigências do artista. Conforme o comunicado da assessoria de imprensa, desde 2010, a lista de pedidos para o backstage do artista "é considerada tranquila e sem mudanças".







De acordo com a listagem, McCartney disse que nenhum dos móveis do camarim pode ser couro animal ou de qualquer tecido ou estampa que imite pele animal.





O mobiliário deve ter tons neutros, mas não devem ser brancos. Além disso, ele pede plantas verdes "cheias" e para flores, como gérberas coloridas.

O artista também viaja com seu próprio chef e a cada cidade é contratado um chef local, especializado em comida vegetariana. Para suporte, a equipe conta com um especialista local para fazer as compras de alimentos frescos.





Por fim, há um item tradicional: 25 toalhas de mão na cor preta.





Paul McCartney fará oito apresentações em cinco cidades brasileiras, entre os dias 30 de novembro e 16 de dezembro.