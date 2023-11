Conheça os 12 participantes da segunda temporada do MasterChef+

Vinte cozinheiros amadores disputaram o avental do MasterChef+ na terça-feira (21). No episódio de estreia da segunda temporada, todos eles prepararam receitas afetivas para os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça, mas apenas 12 conquistaram uma vaga na competição culinária. Agora, o seleto grupo de participantes com mais de 60 anos terá de provar que merece ganhar o troféu da edição.

SAIBA QUEM SÃO OS PARTICIPANTES:





APARECIDA

67 anos

Ubatã (BA)

Chega ao MasterChef+ para mostrar todo o seu amor pela cozinha baiana. Desde cedo, aprendeu os segredos da gastronomia regional. Seu coração pulsa pela Bahia e sonha em levar os sabores e tradições dessa região para o mundo. Com doutorado em Saúde Pública, tem planos de ensinar sobre comida saudável à população. No programa, quer provar que a culinária também é uma expressão cultural e uma forma de cuidado com a saúde.





CLAUDIO

64 anos

São Paulo (SP)

Paulistano e pai de dois filhos, veio de uma carreira financeira de 35 anos na loucura da Bolsa de Valores. Agora, sonha com uma nova aventura na gastronomia. Competitivo e dedicado, esse corintiano roxo adora inventar receitas do zero para receber os amigos. No MasterChef+, vai mostrar que a pressão do trabalho o deixou preparado para os embates na cozinha mais famosa do Brasil.





EDUARDO

62 anos

São Paulo (SP)

Um dos “caçulas” do MasterChef+, é um paulistano com o coração gaúcho, já que vive em Porto Alegre desde criança. Sempre teve paixão pela cozinha, mas só aprendeu a lidar com as panelas depois de fazer uma cirurgia bariátrica, em 2008, quando precisou se virar com suas receitas. Descolado, é tatuador há 40 anos e já fez trabalhos até na Europa. Apesar disso, quer começar uma nova carreira na gastronomia.





ELISIÁRIO





72 anos

São Paulo (SP)

Professor de artes aposentado, é aquele vovô simpático que não tira o sorriso do rosto por nada e gosta sempre de estar bem informado. Apaixonado pela esposa, começou a cozinhar ao lado dela há 15 anos e não parou mais. Tem uma forte influência da culinária portuguesa por parte de sua família e está disposto a fazer os jurados sorrirem quando experimentarem seus pratos.





ILDA





86 anos

Aquidauana (MS)

Advogada aposentada, é um exemplo para as novas gerações. Faz academia, trabalha sete dias por semana em seu ateliê de patchwork - técnica que utiliza diferentes retalhos de tecidos para criar uma composição - e se recusa a parar de ser feliz. Agilizada, chega ao MasterChef+ com uma culinária mais do que aprovada pelos cinco filhos e com uma missão: divertir-se na cozinha mais amada do país e levar o troféu para casa.

IRMA





79 anos

Dona Emma (SC)

Costureira aposentada, cresceu na roça acostumada a preparar peixes e galinhas desde cedo. Atualmente, coordena um grupo de 115 pessoas da terceira idade em atividades culturais. Alto astral e vaidosa, chega ao MasterChef+ para mostrar a cozinha raiz de Santa Catarina garantindo que suas luvas coloridas vão dar sorte nesta nova jornada.





MARCO





61 anos

Pirassununga (SP)

Trabalha com manutenção elétrica e sempre foi muito ligado à família. Com a mãe, aprendeu a cozinhar para ajudar na alimentação dos seis irmãos. Hoje vive em uma chácara no interior de São Paulo, onde cuida da horta e de seus sete cachorros. Considera-se um homem sensível e, como hobby, gosta de sair à noite como crossdresser ao lado de sua companheira. No MasterChef+, quer realmente provar que seu tempero está à altura dos nossos jurados.





MARIA DO CARMO





79 anos

Paraguaçu (MG)

Vai exalar energia boa na cozinha. Animada, a mineirinha trabalha como massoterapeuta e acredita no amor que passa pelas mãos para tudo o que faz diante do fogão. Tem em seu bisneto de 5 anos o maior apoio e incentivo. Está no MasterChef+ para se divertir, conhecer novas pessoas e, claro, levar o troféu para casa.





MÔNICA





69 anos

Ribeirão Preto (SP)

Apaixonada pela cozinha desde criança, lembra com saudade das receitas que lia para sua avó preparar pratos cheios de tempero. Tem uma trajetória de vida tão diversa quanto seus sabores: já foi rainha de escola de samba e hoje se destaca como trancista, deixando as mulheres cada vez mais bonitas. Agora, está determinada a honrar sua ancestralidade na maior competição culinária do país.





RACHEL





78 anos

Belo Horizonte (MG)

É muito fã do programa e viu no MasterChef+ a oportunidade de realizar um sonho: ser reconhecida por sua comida. É arquiteta aposentada, porém mantém suas ambições em dia e está ansiosa para encarar o desafio de agradar ao paladar dos chefs com seu tempero especial e grande talento com as panelas. Costuma dizer que sua pegada é de uma cozinha mais sofisticada, por isso está confiante de que vai fazer sucesso.





RICARDO







64 anos

Campos dos Goytacazes (RJ)

É um fluminense carismático e garante que nunca lhe falta energia, tanto que só dorme 3 horas para aproveitar mais o dia a dia. Gosta de cerveja, praia e de viver intensamente. Formado em Educação Física, praticou todo o tipo de esporte e diz que vai trazer essa competitividade para a cozinha do MasterChef+. Homem de negócios, já teve de tudo, menos um restaurante. Será que o troféu vai ser o empurrãozinho que lhe falta?





SUYAN





63 anos

Porto Alegre (RS)

Uma mulher ativa, organizada e culta. Executiva de uma multinacional, é engenheira e gosta de tudo muito planejado, seja no trabalho ou na cozinha. Fã de carteirinha do MasterChef, procura aprender técnicas que assiste na televisão ou na internet para replicar em casa. Quando viu a oportunidade de participar da competição, não pensou duas vezes. Se levar o troféu, sonha em conciliar seu trabalho com um restaurante delivery que quer abrir com a filha.