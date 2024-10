Liam Payne iniciou carreira X-Factor e tinha relação com Brasil

Liam Payne morreu nesta quarta, 16, aos 31 anos. Ele foi encontrado morto em Buenos Aires, na Argentina, segundo informações do La Nacion. morreu nesta quarta, 16, aos 31 anos. Ele foi encontrado morto em Buenos Aires, na Argentina, segundo informações do La Nacion.







O cantor foi integrante do One Direction e, atualmente, seguia carreira solo.





Page começou sua carreira no programa The X-Factor. Ele se apresentou sozinho algumas vezes, até que a cantora e jurada Nicole Scherzinger sugeriu que ele, Harry Styles, Nial Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik formassem uma banda, dando origem ao One Direction.





O grupo acabou em 2016, depois de seis anos de atividade. Payne, então, seguiu carreira solo, lançando sucessos como Strip That Down e Familiar.





RELAÇÃO COM O BRASIL





Liam Payne teve uma relação próxima com o Brasil. O cantor afirmou, em uma live no Instagram, que durante uma de suas visitas acabou com uma conta de 30 mil libras no bar do hotel, que equivale a mais de R$ 214 mil.





"Minha memória favorita do Brasil foi quando eu acabei com uma conta de 30 mil libras no bar enquanto fazia meus próprios drinks. Eu aprendi a fazer coquetéis para a equipe inteira e no fim na noite, eu estava tocando como DJ e me deram a conta. Eu fiquei tipo: 'Eu não vou pagar por drinks que eu estava fazendo para outras pessoas'".





"Ninguém da equipe me deu uma gorjeta, e todos foram embora, me deixando com a conta. Então, eu coloquei tudo no quarto de outra pessoa (risos), pulei na piscina esquecendo que eu estava com sapatos muito caros que eu precisava para o show no dia seguinte e acabei meus sapatos preferidos", acrescentou o artista.





Em 2021, ele voltou ao Brasil para uma festa fechada em Goiânia. Durante a madrugada, vídeos da performance do artista começaram a circular nas redes. Durante o show, no que parecia ser uma festa de aniversário, Liam relembrou os tempos em que atuava no One Direction e cantou músicas do grupo, como "History".





SAÚDE MENTAL





Liam Payne se abriu sobre o estado de sua saúde mental enquanto fazia parte do grupo One Direction. Em participação no podcast 'O diário de um CEO', Liam revelou que a combinação de sua fama na época com drogas e álcool fez com que ele atingisse o 'fundo do poço'.





No entanto, o cantor disse ter sido muito bom escondendo tudo isso. "Eu estava preocupado com o quão fundo meu poço seria. Onde é o fundo do poço para mim? E você nunca teria visto isso. Eu era muito bom escondendo as coisas. Ninguém teria visto", revelou.