Academia do Oscar publica foto de Fernanda Torres e escreve que a atriz 'é mãe'

O perfil oficial do Oscar no Instagram, o The Academy, publicou uma imagem da atriz Fernanda Torres nesta segunda-feira (18). A brasileira, que protagoniza o filme "Ainda Estou Aqui" e tenta uma indicação ao troféu de melhor atriz na premiação americana, foi fotografada no evento Governors Award, em Los Angeles, no dia anterior.





Torres foi clicada usando um look Dior, e a publicação acabou completamente invadida por perfis e fãs brasileiros, que dizem que a atriz merece um prêmio no próximo Oscar. Enquanto outras postagens do mesmo perfil têm dezenas de comentários, a dela já está na casa das dezenas de milhares.





O perfil da premiação aproveitou para fazer graça e comentou na postagem que Torres "é mãe", um jargão de internet usado por fãs de artistas mulheres. Trata-se, ainda, de uma referência ao papel dela no filme de Walter Salles, em que Torres dá vida a Eunice Paiva - mãe de Marcelo Rubens Paiva, o autor do livro autobiográfico em que o longa se baseia.





O Governors Award, evento em que Torres esteve, é feito pelos mesmo realizadores do Oscar, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos. É uma homenagem a profissionais da indústria do cinema.





Indicado para representar o Brasil como melhor filme internacional no Oscar, "Ainda Estou Aqui" superou 1 milhão de espectadores e arrecadou R$ 23 milhões em cinemas nacionais. Com Selton Mello e Fernanda Montenegro, o longa atingiu a marca após 11 dias em cartaz.





A lista com os indicados ao Oscar será anunciada no dia 17 de janeiro de 2025.





"Ainda Estou Aqui" foi selecionado para mais de 40 festivais internacionais e venceu o prêmio de melhor roteiro no Festival de Veneza. Inspirado no livro homônimo de Rubens Paiva, conta a história do desaparecimento de seu pai, o deputado cassado pela ditadura militar Rubens Paiva, e a resistência de sua família.