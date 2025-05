Advogado de Sean 'Diddy' Combs entra com pedido para se retirar do caso

Anthony Ricco, um dos advogados que representam Sean "Diddy" Combs, entrou com um pedido nesta sexta-feira (21) para sair da representação legal do rapper, preso por tráfico sexual e extorsão. A informação é da revista especializada Variety.





"Embora eu tenha fornecido a Sean Combs o alto nível de representação legal esperado pelo tribunal, sob nenhuma circunstância posso continuar a servir efetivamente como advogado de Sean Combs", escreveu em seu pedido. Segundo Ricco, há "razões suficientes", protegidas pelo privilégio entre advogado e cliente, para explicar o pedido vago.





Outros representantes legais de Diddy, como Marc Agnifilo e Teny Geragos, continuarão no caso. O artista, que está detido no Brooklyn, em Nova York, nega todas as acusações apresentadas contra ele.





Segundo Ricco, não haverá atraso na seleção do júri ou do próprio julgamento, marcado para maio. Ele foi inicialmente contratado em setembro, quando o rapper foi preso.





Mais de 100 pessoas acusaram Diddy de participar em atividades ilegais após sua prisão em 16 de setembro. Em uma nota, sua defesa acusa as táticas de serem "tentativas claras para obter publicidade" e mantém a inocência do rapper.