Ainda internado, Faustão recebe homenagem do filho no Dia dos Pais

O Dia dos Pais, celebrado neste domingo (10), foi marcado por uma homenagem especial a Fausto Silva, o Faustão, feita por seu filho mais novo, Rodrigo, de 17 anos. O jovem publicou nas redes sociais uma sequência de fotos antigas ao lado do apresentador, incluindo registros de infância.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

"Feliz Dia dos Pais para o melhor pai que eu poderia ter tido", escreveu o adolescente, que é discreto e costuma manter a vida pessoal longe dos holofotes. A mensagem veio acompanhada de um emoji de coração.





Faustão, de 75 anos, está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Ele deu entrada com um quadro de infecção bacteriana aguda com sepse e, na última semana, passou por dois novos transplantes - um de fígado e outro de rim, este último planejado há cerca de um ano.

Publicidade





O apresentador já havia enfrentado outras cirurgias de grande porte nos últimos anos. Em 2023, recebeu um transplante de coração, e, no ano seguinte, um transplante renal. Em janeiro, também chegou a ser hospitalizado para tratar uma infecção.





Segundo o boletim médico mais recente, Faustão passou por "controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, para estabilização do quadro de saúde" durante o período de internação.





Pai de três filhos - Rodrigo e João Guilherme, além de Laura Silva, de 23 anos -, o comunicador segue recebendo mensagens de apoio do público e de familiares.



