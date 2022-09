Além de Anitta, Rita Lee também já criticou Rock in Rio por privilegiar artistas estrangeiros

Após críticas de Anitta sobre o Rock in Rio virem a público nesta segunda-feira (12), um vídeo da roqueira Rita Lee em que também a administração do festival começou a circular na internet. O vídeo é de uma entrevista à jornalista e apresentadora Marília Gabriela.







A repercussão surgiu após a dona hit "Envolver" escrever uma série de críticas ao Rock in Rio, que, segundo ela, privilegia artistas internacionais em detrimento dos nacionais. "Eu não piso neste festival nunca mais. Só se um dia eles resolverem dar aos artistas que falam português o mesmo respeito que dão aos estrangeiros”, tuitou.



Na época da entrevista, Marília Gabriela perguntou a Rita Lee o motivo de ela não ter se apresentado no Rock in Rio daquele ano. Ela, então, contou como foi a sua experiência ao cantar na primeira edição do festival, em 1985.







"Eu estive no primeiro Rock in Rio. Eu gosto muito de festival. Eu achei que no primeiro que eu participei tinha uma coisa muito estranho por detrás. A gente, músicos brasileiros, estava lá meio que de cobaia para testar a luz, testar o som, não podia ensaiar", iniciou.





"A noite que eu participei foi de Ozzy Osbourne. E de repente ele tinha... [privilégios], e eu tinha que me acochambrar. Eu senti que não era só comigo, era com todo mundo. Uma grande falta de respeito. Aí no segundo eu falei: 'quer saber, bem, eu não vou", contou à época. Confira o vídeo na íntegra abaixo.