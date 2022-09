Anitta desabafa após Ludmilla ocultar a sua voz em show no Rock in Rio

A cantora Anitta, 29, desabafou no Twitter, na tarde desta segunda-feira (12), um dia após Ludmilla, 27, apresentar-se no palco Sunset do Rock in Rio. O motivo das reclamações da dona do hit internacional "Envolver" é devido à falta de reconhecimento, segundo ela. Mas os fãs da cantora receberam as palavras como uma indireta a Ludmilla, que ocultou a voz de Anitta no festival.

As artistas têm duas músicas feitas em parceria: Onda Diferente e Favela Chegou. Juntas, elas somam quase 400 milhões de streamings no YouTube e Spotify. No entanto, ao interpretar as músicas no palco do Rock in Rio, Ludmilla não exibiu as partes de Anitta, o que gerou críticas nas redes sociais.

A briga entre as cantoras eclodiu ainda em 2019, ano de lançamento das duas músicas. Na época, Ludmilla acusou Anitta de usurpar parte dos direitos autorais de "Onda Diferente", que também tem Snoop Dog como um dos intérpretes. Após isso, as cantoras cortaram relações.







Em seus shows no Coachella e em sua turnê na Europa, Anitta optou, ao contrário de Ludmilla, por manter a música completa, utilizando-a, inclusive, como tema de abertura. À época, a compositora oficial de "Onda Diferente" elogiou a atitude da cantora, declarando estar feliz por "ver o funk ganhando o 'mundão'".



Em seus posts, Anitta assegura que as palavras não são direcionadas a uma pessoa específica, mas sim àqueles que não a agradeceram por ter levado o funk para o mundo. "Não estou mandando indireta a NINGUÉM especifico. Nunca fiz... não seria agora", comentou.





Ela ainda continuou: "Só eu e minha equipe sabemos o que passamos numa guerra silenciosa com gente bem grande pra conseguir o devido respeito ao funk. Não tem nada a ver com uma pessoa em específico. Hoje peguei o celular e vi quanto o funk rolou nesse festival e fiquei feliz".

"E pra quem tá dizendo que estou incomodada com o show de fulana. Independentemente das minhas questões pessoais, minha opinião profissional é que deveria ter sido colocada no lugar respectivo ao seu sucesso... palco mundo. Então isso tem a ver com um buraco muiiiito mais embaixo", encerrou Anitta, reconhecendo que Ludmilla deveria ter se apresentado no Palco Mundo do festival (que recebe as maiores atrações), ao invés do Sunset (secundário).



Confira abaixo a declaração completa da cantora.

