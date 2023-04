Amanda Meirelles, vencedora do BBB 23, vai usar prêmio para quitar Fies

A médica paranaense Amanda Meirelles ainda está em estado de choque e não acredita que ganhou o BBB 23 (Globo). Na verdade, ninguém acredita que uma "planta" - como muitos chamam a médica - ganhou. "A ficha ainda não caiu. Estou absorvendo tudo", disse ao chegar no Bate-Papo BBB com Vivian Amorim e Patricia Ramos.





Na final do reality, a médica registrou 68,9% dos votos. No pódio, Aline Wirley ficou em segundo lugar com 16,96% dos votos, e Bruna Griphao em terceiro, com 14,14%.

A campeã, então, revela o que fará com o prêmio de R$ 2,88 milhões. "Vou pagar o meu Fies. Provavelmente, vai ser pra pagar isso e dar qualidade de vida aos meus pais. A minha maior missão de vida era justamente essa, proporcionar uma vida confortável pros meus pais", afirma a médica radicada em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba.





Durante o Bate-Pato, Amanda foi questionada sobre sua relação com Cara de Sapato. Afinal, grande parte de seu fandom, os "docshoes", (junção de partes das palavras médica e sapato em inglês) tem expectativa de que os dois tenham algum tipo de relacionamento amoroso no futuro.

Porém, a médica revela que o sentimento que existe entre eles é apenas de amizade e que a relação entre os dois ficou forte por conta do apoio que um dava para o outro. "O Sapato me escutava muito e ele via o que as pessoas não viam. Nem é uma questão tanto de proteção, acho que nós dois fomos nos ajudando. Existia o momento dele, que batia a ansiedade. A gente buscava muita força em um no outro", diz.





"Sempre foi muito amizade, mas é uma amizade tão verdadeira, tão sem divisão de homem e mulher... As pessoas não estão acostumadas com isso. Era um relacionamento tão profundo de amizade, as pessoas podem ter confundido, mas a gente não confundiu. A gente sabia exatamente o que a gente era um pro outro", complementa.





Ela também ressalta que não há como contar sua história no BBB 23 sem falar sobre o lutador de MMA. "A gente conseguiu se conectar num lugar de muito carinho e respeito. Não tem como eu contar minha história sem contar a presença dele", declara Amanda.





Logo, depois, Vivian e Patricia mudam de pauta e não se alongam no assunto entre os dois, já que Sapato foi expulso do reality por importunação sexual contra Dania Mendez. Na época, o fato virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Patrocinadores do reality da Globo, inclusive, repudiaram as ações do brother e exigiram a eliminação do lutador.