Amigo de Liam Payne e dois funcionários de hotel são absolvidos em investigação

A Justiça argentina retirou acusações contra três pessoas investigadas pela morte de Liam Payne, cantor morto em outubro de 2024 ao cair de uma sacada de hotel em Buenos Aires. Um empresário e amigo do ex-One Direction e dois funcionários do estabelecimento foram absolvidos por um painel de juízes do Tribunal de Apelações da Argentina nesta quarta-feira (19), afirma a revista Rolling Stone.





Uma autópsia revelou a presença de drogas no corpo de Payne. As autoridades investigavam se o amigo, Roger Nores, havia "abandonado" o cantor. A decisão afirma que ele não poderia ter feito nada para impedir a tragédia.





A decisão aponta que, mesmo se Nores estivesse presente, Payne "teria conseguido obter as substâncias de qualquer maneira, como é comum entre viciados".





Os magistrados também destacaram um email, enviado pelo empresário à família do cantor dois meses antes da queda, onde relatou preocupações com o vício de Payne. Ele não recebeu resposta.





Gilda Martin e Esteban Grassi, funcionários do hotel CasaSur Palermo, também foram absolvidos. Eles eram investigados por levar Payne ao seu quarto quatro minutos antes da queda.





Já os outros dois investigados, Braian Paz e Ezequiel Pereyra, acusados de fornecer drogas, continuam presos. Paiz admitiu ter fornecido substâncias à Payne, mas disse às autoridades que o fez sem receber dinheiro. Entretanto, os juízes consideraram haver provas de um pagamento.