Ana Maria Braga é picada por escorpião em fazenda e precisa ir ao hospital

A apresentadora Ana Maria Braga, 75, foi picada por um escorpião na fazenda dela na cidade de Botucatu (SP). Ela precisou ser atendida às pressas.
Conforme a assessoria da artista, na noite de sábado (1), Ana sofreu um incidente ao pisar em um escorpião. Imediatamente, procurou atendimento médico e recebeu os cuidados necessários. Agora, já está bem e em casa.
Apesar do susto, a assessoria confirma que a apresentadora deverá comandar o Mais Você (Globo) normalmente nesta segunda-feira (3).
