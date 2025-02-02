Pesquisar

Emergência médica

Ana Maria Braga é picada por escorpião em fazenda e precisa ir ao hospital

Leonardo Volpato - Folhapress
02 fev 2025 às 18:48

Reprodução/Instagram
A apresentadora Ana Maria Braga, 75, foi picada por um escorpião na fazenda dela na cidade de Botucatu (SP). Ela precisou ser atendida às pressas.

Conforme a assessoria da artista, na noite de sábado (1), Ana sofreu um incidente ao pisar em um escorpião. Imediatamente, procurou atendimento médico e recebeu os cuidados necessários. Agora, já está bem e em casa.

Apesar do susto, a assessoria confirma que a apresentadora deverá comandar o Mais Você (Globo) normalmente nesta segunda-feira (3).

