Ana Paula Minerato é demitida da Band e Gaviões da Fiel após ter áudio com falas racistas vazado

A apresentadora e ex- A Fazenda Ana Paula Minerato foi demitida da Band e perdeu o posto de musa da escola de samba Gaviões de Fiel nesta segunda-feira (25) após ter um áudio vazado em que proferia falas racistas contra a cantona Ananda, do grupo Melanina Carioca.





A emissora anunciou a decisão através de uma nota, afirmando que repudia veementemente qualquer forma de preconceito, racismo e descriminação. "As declarações de Ana Paula Minerato, mesmo sendo de cunho pessoal, não estão alinhadas com os valores e diretrizes da emissora. Por esse motivo, a colaboradora foi desligada da empresa."

A apresentadora era contratada da emissora desde 2015, onde comandava um programa na rádio Band FM, o "Estação Band FM", que ia ao ar de segunda à sexta-feira, das 18h30 às 20h.





A Gaviões da Fiel veio logo em seguida com sua nota anunciando o desligamento. "A diretoria do Gaviões da Fiel Torcida e a Comissão de Carnaval comunicam o desligamento da musa Ana Paula Minerato de todas as atividades e representações ligadas aos Gaviões. A decisão foi tomada após a divulgação de condutas incompatíveis com os valores e princípios que defendemos, incluindo manifestações de cunho racista."

Ainda, a escola de samba afirmou que o combate ao racismo é uma luta permanente da Gaviões, que sempre se posiciona cntra qualquer atitude descriminatória. "Não toleramos comportamentos que desrespeitem a igualdade e a dignidade humana, pilares fundamentais do nosso compromisso com a sociedade."