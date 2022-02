Anitta confirma affair com jogador da NFL em entrevista para Jimmy Fallon

Anitta, 29, confirmou na noite desta segunda (31), em entrevista ao programa The Tonight Show, que está tendo um affair com um jogador de futebol americano. O escolhido faz parte do time Cincinnati Bengals, que disputa no próximo dia 13 de fevereiro o Super Bowl contra o Los Angeles Rams.

Na conversa com o apresentador Jimmy Fallon, a cantora brasileira disse ter certeza que os Bengals vão ganhar e que ele pode até apostar nisso. Na sequência, ela disse: "Você sabe porque eu sei que eles vão ganhar? Porque um dos meus homens é jogador do time."

"Eu sei que eles vão ganhar, porque eu vou me certificar de que ele vai ter uma grande noite na véspera do jogo", completou.



Nas redes sociais, internautas apontam que o jogador é Tyler Boyd. Os dois se seguem no Instagram e já trocaram curtidas. Em publicação que o atleta fez nesta segunda (31) com fotos suas jogando, Anitta comentou com um "afff" seguido de emojis de coração vermelho.



Boyd tem 27 anos e é wide receiver do Cincinnati Bengals. Ele atua na equipe desde 2019.