Anitta pede eliminação de Rodrigo e lembra polêmica com o uso de 'traveco'

Para Anitta, 28, quem deve deixar o Big Brother Brasil 22 (Globo) na terça-feira (1º) é Rodrigo Mussi, 36. O participante está no paredão com Jessilane Alves, 26, e Natália Deodato, 22. A votação aconteceu nesta madrugada de segunda (31) e gerou intrigas na casa.

No Twitter, Anitta que antes já se disse "apaixonada" por Rodrigo, fez questão de relembrar as atitudes polêmicas e controvérsias dele no jogo. Conhecido por "agitar" o programa ao querer discutir sobre jogo, a cantora concorda com a opinião de alguns telespectadores e internautas que acham o brother "chato".





"Que mané entretenimento, gente. O cara chamou a @linndaquebrada de traveco. Mandou a Bárbara tomar no c* só porque não fez o que ele quis. É chato PACARAI. Uma tristeza se o Brasil preferir deixar gente mau-caráter na casa em prol do 'entretenimento'", argumentou Anitta.





"Vamos mesmo estimular pra sociedade que entreter é brigar? É falar bosta e perturbar a paciência do outro? Estamos dando o recado pra sociedade que pra se destacar na vida você tem que "fazer o que for preciso"? Estimulem mesmo as pessoas a achar que pra chamar atenção precisa fazer merda", pontuou.





Anitta ainda justificou sua escolha falando sobre os comportamentos de Rodrigo com os outros participantes, e aproveitou para alfinetar quem critica a edição pelo fato da ausência de brigas e discussões entre os participantes.





"É chato ver gente feliz e respeitando um ao outro? Todo mundo diz que o Big Brother é o jogo da vida. Cês não gostariam que a vida fosse só gente feliz e respeitando um ao outro? Então mandem a mensagem correta pro universo (...) Tudo na vida hoje é Internet, algoritmo, resultado. Se o algoritmo que dá resultado é o de coisa ruim, o algoritmo a ser estimulado vai ser cada vez mais e mais o de coisa ruim. E é isso aí... adoece sociedade. Não é só um jogo. É um reflexo do que nós somos", escreveu em seu perfil do Twitter.





Por fim, Anitta afirmou "não podemos eleger que nosso entretenimento seja regido pelo conflito, atrito, pela coisa negativa". "Estaremos automaticamente elegendo nosso futuro", concluiu.





RELEMBRE AS POLÊMICAS

Rodrigo foi acusado de transfobia -termo que designa preconceito e discriminação contra pessoas trans e travestis- após citar "traveco" para se referir a uma travesti, em uma conversa com Eliezer. Rodrigo foi corrigido por Vinicius no momento e no dia seguinte procurou Linn da Quebrada para tirar suas dúvidas em relação ao uso da palavra.





Lina explicou que a palavra é por si só pejorativa e preconceituosa. Apesar do brother se desculpar, a atitude dele não foi muito bem vista aqui do lado de fora. A equipe do participante se manifestou através das redes sociais.





"Viemos por meio deste comunicado pedir desculpas pela fala do Rodrigo e relembrar que esse TERMO é ofensivo e jamais deve ser usado para se referir a qualquer pessoa trans ou travesti. Após ter essa fala, Rodrigo foi repreendido pelos colegas, reconheceu o erro, pediu desculpas e disse que hoje iria conversar com a Linn. Esperamos que ele possa aprender com isso e evoluir como ser um humano", dizia a nota.





Outro momento que gerou polêmica em relação à imagem de Rodrigo foi quando o brother xingou Bárbara durante uma festa. A apresentadora do Mais Você (Globo), Ana Maria Braga, 72, apontou esses e outros "erros" do participante -incluindo quando ele chamou Brunna Gonçalves de amiga da Ludmilla. As duas são esposas.





"Errar, todo mundo erra. Que ele aprenda com os erros. Ele mesmo disse estar disposto a aprender. Tomara que aprenda a tempo. E que Brasil possa aprender junto: É travesti, é esposa e não é não", escreveu a comunicadora.





CRUSH DE ANITTA: 'LADEIRA ABAIXO'

Anitta já havia usado as redes sociais para demonstrar sua "decepção" com Rodrigo Mussi. "Tá ladeira abaixo esse crush hein? Pra que fui me precipitar?", publicou a artista depois das suas investidas no participante do Pipoca.





No dia seguinte da estreia do programa, 18 de janeiro, Anitta demonstrou interesse no gerente comercial de São José dos Campos, interior de São Paulo. "Cheguei em Miami agora e já fui direto assistir BBB. Rodrigo, estou apaixonada, por favor não me desaponte... não seja hétero top bolsominion machista, amém. Te aguardo na porta do Projac", escreveu a cantora.