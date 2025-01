Anitta e namorado jogador param de se seguir, e rumores sobre término aumentam

Será que o namoro entre Anitta e o jogador Vinícius Souza, do Sheffield United, chegou ao fim? Ambos pararam de se seguir nas redes sociais e também não têm mais publicado fotos juntos, o que faz aumentar os rumores de término.



Ambos estavam juntos desde setembro do ano passado. Com ele, ela marcou presença na Semana de Moda de Paris, França. Nenhum dos dois comentou sobre o assunto.

Nas redes sociais, o nome da cantora foi alçado a um dos assuntos mais comentados. E teve gente que brincou com a situação. "Anitta terminando com o 783 namorado", disse um perfil no Twitter. "Esse namorado da Anitta ainda aguentou demais, pois outros não aguentaram muito", disse outro. "Os namoros dela duram 3 meses no máximo", opinou outra.