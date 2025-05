Anitta se derrete após nascimento do filho de MC Daniel, afilhado dela

Anitta, 31, comemorou o nascimento de seu afilhado, Rás, filho de MC Daniel e Lorena Maria.





A cantora é a madrinha do bebê que nasceu na madrugada desta terça-feira (18). Rás é o primeiro filho de MC Daniel e Lorena Maria.





Nas redes sociais, Anitta se derreteu pelo afilhado. "Dinda ama", escreveu ela em uma postagem da mãe do bebê.





Rás nasceu em uma maternidade na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Lorena precisou fazer uma cesárea de emergência após tentar ter o parto normal.





Daniela Amorim, mãe de MC Daniel, também comemorou o nascimento do neto nas redes sociais. "A emoção de ser avó é indescritível! O amor que se tem por um filho já é tão grande e forte, mas quando vi a carinha do neto... Quase desmaiei! Obrigada, meu filho amado Daniel, e minha nora Lorena por me darem a dádiva de ser avó! Seja bem-vindo, nosso Príncipe Rás! Que Deus abençoe nossa família sempre! Toda honra e glória primeiro a Deus!", escreveu.