Preta Gil diz que ainda fará tratamento em Nova York após complexa cirurgia

A cantora Preta Gil atualizou seu estado de saúde em uma entrevista ao programa Fantástico neste domingo (16), após um período de 55 dias de internação. Durante todo esse tempo no hospital, ela contou com o apoio ininterrupto de amigos e familiares, que se revezavam para fazer companhia, além das mensagens de carinho que recebia pelas redes sociais.



Segundo Preta, os médicos estão otimistas quanto à sua evolução. "Atualmente, eles só sabem me parabenizar por eu ter passado por essa cirurgia. Não é todo mundo que consegue, não é todo corpo que aguenta", afirmou a cantora, ressaltando que ainda há uma próxima etapa do tratamento, que começa em abril em Nova York, com medicamentos inovadores que estão em fase final de estudo.

No Brasil, sua recuperação segue com cuidados para a ferida operatória, além de sessões de fisioterapia para recondicionamento e fortalecimento. Preta disse que não passará por quimioterapia neste momento, mas segue um tratamento com medicamentos para o alívio das dores.



A artista, que está em São Paulo, revelou sua vontade de retornar a Salvador assim que os pontos forem retirados, dentro de duas semanas. "Não pra curtir Carnaval, nada disso que eu não vou poder, mas ficar em casa, poder dar um mergulho no mar, comer um acarajé, sentir o gostinho de estar na cidade".

A cantora também contou que, durante a internação, teve a oportunidade de experimentar comidas sob supervisão médica, incluindo o acarajé.



Sobre planos, Preta Gil citou a influência do pai, Gilberto Gil, e a filosofia de viver o presente. "O melhor lugar do mundo é aqui e agora. O ontem já foi, o futuro a gente não sabe. Então, o que a gente tem? O presente. Quero estar bem, quero ser feliz, quero viver minha tristeza, mas eu vou superá-la".