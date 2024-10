Aos 3 anos, filha de Simone está internada com covid-19

Zaya, filha de três anos de Simone, está internada em São Paulo com Covid-19.



A criança está internada desde segunda-feira (7). Simone postou stories no hospital na noite de terça (8).

Ela foi diagnosticada com covid-19 e Influenza B. Procurada por Splash, a assessoria da cantora informa que Zaya "já está bem melhor e, em breve, deve receber alta".



Simone postou um vídeo do marido brincando com a filha no hospital. "O melhor pai do mundo, te amo", escreveu a cantora na publicação.