Arapongas Fest 2024 começa nesta quarta-feira; veja a programação

Os 77 anos de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), a “Cidade dos Pássaros”, serão comemorados em grande estilo. A Arapongas Fest 2024 começa nesta quarta-feira (9) e segue até sábado (12), no Centro de Eventos Expoara.





Conforme o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, a comemoração que já faz parte de calendário do município será novamente especial.

“Arapongas celebra mais um aniversário em grande estilo. E, por mais um ano, tudo foi preparado para levar o melhor do entretenimento e cultura para a população araponguense e também aos visitantes. Shows gratuitos, com cantores renomados, praça de alimentação, arrecadação de alimentos e muito mais. Queremos receber você e sua família”, detalhou.





PROGRAMAÇÃO

Com expectativa de grande público, no dia 09/10, a atração principal será o cantor Luan Pereira. No dia 10/10 (Dia do Aniversário de Arapongas), terá apresentação da dupla Léo e Rafael. No dia 11/10, será a vez da dupla Jean e Júlio e também o cantor Bruno Rosa.





Já no dia 12/10, a principal atração é a dupla de grandes sucessos, Guilherme e Santiago. “Serão shows incríveis e gratuitos para a população. Tudo preparado com grande carinho para a comemoração do aniversário de Arapongas”, afirmou o empresário Paulo Luzzi.





