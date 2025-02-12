Após alta médica, Preta Gil celebra momento importante e diz que continua lutando bravamente

Após receber alta hospitalar, Preta Gil, 50, falou sobre o novo momento, agora em casa. "Foram quase dois meses lutando e sem nunca deixar de acreditar. Agora inicio uma nova vida em casa e mais fortalecida", celebrou ela pelas redes sociais. Preta foi diagnosticada com câncer no intestino (também chamado de câncer colorretal) no início de 2023.





A partir de agora, Preta terá de se adaptar à nova rotina de tratamento. Ela conta que ainda sente dores e que o momento requer paciência. Há 55 dias, ela deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para uma cirurgia de remoção de tumores -a operação durou mais de 20 horas.





"A vinda para casa é uma etapa muito importante. E agora começa uma nova etapa de reabilitação, de preparação para o meu corpo ficar bom para nova jornada de quimioterapia. Então, não acabou. É só uma fase. É um momento importante que venci", emendou.





"Ainda continuo lutando bravamente. Estou muito feliz de ter vindo para casa, mesmo ainda com dreno, com a sonda, é importante a gente sair do hospital, viver o dia a dia e ir melhorando aos poucos. Eu e meus médicos achamos que era a hora certa", continuou Preta nos stories do Instagram.





No último dia 4, a cantora havia usado seu perfil para deixar um alerta aos seus seguidores no Dia Mundial de Combate ao Câncer. Ela chamou a atenção para a campanha de conscientização de prevenção contra a doença e ainda falou sobre o estigma da enfermidade.





"Um dia muito importante para a gente falar e disseminar informação, que é o mais importante. Um dos grandes problemas que a gente enfrenta no combate ao câncer é o estigma. Esse estigma é algo que foi criado e passado de geração em geração, e até hoje faz com que muita gente não se cuide, não busque ajuda e tenha preconceito com a doença", disse.



