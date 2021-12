Após ameaça de morte, Val diz que vai entregar roupas de Day para produção de 'A Fazenda 13'

Eliminada na nona roça de "A Fazenda 13" (RecordTV), Valentina Francavilla usou seu perfil nas redes sociais para afirmar que recebeu ameaça de morte e aproveitou para avisar que as roupas emprestadas por Dayane Mello, eliminada na noite desta quinta-feira (2), serão entregues à produção.

"Em respeito aos fãs da Day, todas as roupas que ela deixou comigo eu estou devolvendo para produção para devolver pra ela. Tá bom? Assim além de todo esse motivo, vocês não vão ter mais o que me atacar", afirmou.

A ex-peoa disse ainda que um moletom usado pela modelo foi motivo de irritação dos fãs por ainda estar com ela e pediu para que eles ficassem tranquilos, pois tudo seria devolvido.





"Roupas que a Day me deu, estão sendo devolvidas para a produção. Não quero nem perto. Esse moletom é um dos que vocês mais reclamam que tá comigo, não se preocupem, vai voltar pra mão dela, tá bom? Fiquem tranquilos", disse.





Na sequência de stories, a ex-assistente de palco do Ratinho, mostrou que ela e o filho receberam uma ameaça de morte.

"Vocês estão preparados para a maldade humana? Presta atenção no que escreveram aqui. Eu postei um vídeo eu, com o meu filho, olha o comentário que eu recebi. Só tenho que orar por almas assim", começou.





"Vai morrer os dois", foi o comentário exposto por Valentina, que continuou o desabafo: "Não estou acostumada com esse tipo de comentário, de maldade e de ódio. O que mais me surpreende são as pessoas que destilam veneno estão mascaradas com um perfil falso. É muito triste. Quando me ataca eu não ligo, porque eu tenho pena. Mas quando ataca uma criança, que é o meu filho, tem que ter muita coragem. Eu fico muito em choque com tanta maldade", disse.