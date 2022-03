Após dinâmica polêmica, celebridades pedem Naiara Azevedo de volta ao BBB 22

Marina Ruy Barbosa, Lore Improta, Giovanna Ewbank e outras celebridades foram às redes sociais elogiar e até pedir a volta de Naiara Azevedo à casa do Big Brother Brasil. Isso porque Naiara esteve envolvida nas principais polêmicas da dinâmica de ex-BBBs na noite desta quinta-feira (18).



A cantora discutiu ao vivo com Rodrigo e Bárbara, e chegou a trocar farpas com Laís e Jade. Naiara e Larissa também discutiram dentro do programa, depois que Jade disse que a sertaneja teria pedido um camarim apenas para ela.



"Alguém coloca a Naiara Azevedo na casa já", escreveu Marina Ruy Barbosa em seu perfil no Twitter. Já Giovanna Ewbank fez uma série de elogios à cantora, e retuitou uma mensagem de um seguidor que pedia: "Boninho, abre a porta dessa casa de novo e joga a Naiara lá dentro, please".



Ingrid Guimarães também chegou a comentar a participação da ex-sister. "Naiara entrega fogo no parquinho", escreveu. "Gente não tô evoluida hoje foi mal".

Em reposta, muitos seguidores comentaram que Naiara "salvou a dinâmica". "A dinâmica já pode acabar né? Sem Naiara não tem graça. Quem concorda?", escreveu Lore Improta nas redes sociais.