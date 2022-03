Após polêmica com pão, Arthur Aguiar anuncia dieta no BBB 22

A partir desta quarta-feira (2), Arthur Aguiar está de dieta no BBB 22. Após um treino noturno na academia da casa, o ator anunciou aos colegas Pedro Scooby e Paulo André que irá alterar sua alimentação.

"Comecei a dietinha", disse ele. "Comi seis ovinhos, quatro claras e dois ovos inteiros", revelou sobre seu cardápio neste primeiro dia. A exceção, segundo ele, será para o almoço do líder, com os outros dois participantes.

Scooby afirmou sobre a impossibilidade de fazer dieta no programa, e PA concordou. "Não vou fazer dieta, mano, dieta não. Mas eu vou segurar a minha boca o máximo que eu puder. E é isso", respondeu Arthur. Já Scooby diz preferir treinar "cinco vezes ao dia" a restringir sua alimentação.



A relação de Arthur com a comida chamou a atenção dos espectadores do reality logo no início da edição, especialmente após sua mulher, Maíra Cardi, reclamar nas redes socais que o marido estava comendo pão durante o confinamento - o que acabou virando meme.



Quando estava na Casa de Vidro do reality, a pernambucana Larissa resolveu alertar o ator sobre a forma como Maíra havia falado sobre o assunto. "Sua mulher está puta contigo!", contou a recém-confinada.

Arthur ficou curioso e quis saber qual o motivo pelo qual teria deixado ela brava. "Está comendo pão, pô!", respondeu Larissa, aos risos.



"O que a minha mulher falou do pão?", quis saber ele. "Ela disse que fez um projeto para cuidar de você...", respondeu ela. "Mas aqui só tem pão, arroz, feijão... Aqui ou você come pão ou você morre", explicou o artista.