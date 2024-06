Após polêmica sobre faculdade, André Valadão passeia com filhos em Harvard

O pastor André Valadão, líder da Igreja Batista da Lagoinha, levou os filhos para conhecer a universidade de Harvard, nos EUA, após uma fala polêmica na qual defendia não enviar filhos para a faculdade.





''Em meio a essa semana tão polêmica, olha aqui na localização onde estou passeando com meus filhos'', disse Valadão.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O vídeo foi publicado no domingo (24) em suas redes sociais, onde mostrava estar na Universidade de Harvard, considerada uma das melhores faculdades do mundo.





O pastor aparece na gravação ironizando a polêmica em que se envolveu: ''Olha aí Brasil, quem diria''. Na pregação que gerou repercussão, o líder evangélico diz que estudo "pode acabar com a vida" dos filhos e desencorajou os fiéis a ir para faculdade.

Publicidade





Após controvérsia, Valadão enviou nota ao UOL dizendo não ser contra cristãos na faculdade e na ciência. Segundo ele, a declaração foi retirada de contexto. "Tudo que falo em púlpito é com compromisso com a Palavra (Bíblia). E, mesmo não estando isento de errar, há uma distorção sobre o que foi dito por aproveitadores que discordam de qualquer coisa que for dita por mim."





"NÃO MANDE SEU FILHO PRA FACULDADE"

Publicidade





No trecho da pregação, o líder diz que estudo "pode acabar com a vida" dos filhos. "Se a faculdade vai acabar com a vida do teu filho, não manda ele para a faculdade. Não manda! Vai vender picolé na garagem. 'Ah, mas eu não criei meu filho para isso'. Você criou para quê? Para ele ir para o inferno, pô?", disse.





Na sequência, o pastor falou especificamente sobre mulheres. "Criou a sua filha para quê? Para virar uma vagabunda? Ou você a criou para virar uma mulher santa, uma mulher digna de família? Aí ela tem um diploma, é rodada, é doida...", destacou.

Publicidade





Valadão ainda envia um recado para os pais: "Você vai falar de Jesus e ele diz assim: 'não fala de Deus para mim, não'. Acabou sua vida, irmão. Aí você vem para a igreja. 'O que eu errei?'. Você aceitou. Você, papai e mamãe. E se você está vivendo essa situação, eu tenho boas novas para você. Não pare de lutar pelos seus filhos", concluiu.





Na legenda da publicação da última terça (18), o pastor escreveu: "Todo pai e mãe conhece muito bem os pontos fortes e fracos dos filhos. Não adianta empurrar eles (sic) para algum lugar que não irão se dar bem, não arrisque a salvação."

Publicidade





LEIA NOTA DE VALADÃO NA ÍNTEGRA





"Tudo que falo em púlpito é com compromisso com a Palavra (Bíblia).

Publicidade

E, mesmo não estando isento de errar, há uma distorção sobre o que foi dito por aproveitadores que discordam de qualquer coisa que for dita por mim. Não sou contra faculdade, e nem contra cristãos na ciência.





Mas acredito que o ambiente de faculdade, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil, ainda não é totalmente seguro para jovens imaturos.

Publicidade





Quando se trata da fé cristã, eu como pastor não indico um jovem ou adolescente imaturo na fé entrar nesses ambientes, e somente os pais conhecem seus filhos para saber se serão influenciados ou influenciadores.





É papel do cristão entrar em diversas áreas da sociedade e mostrar a transformação do evangelho.

Não temos medo de lugares que não partilham da nossa fé, pelo contrário, somos uma religião perseguida em muitos lugares e estamos lá.





Que cada família cuide dos seus, permanecendo na fé cristã, amando seu próximo e a Deus sobre todas as coisas."