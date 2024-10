Chitãozinho e Xororó prometem 'detalhes do que realmente aconteceu nesses anos' em série

Após ganharem a série "As Aventuras de José & Durval" no ano passado, Chitãozinho e Xororó estreiam mais uma vez no Globoplay com o documentário Chitãozinho & Xororó, uma História de Sucesso. A produção chega nesta terça-feira (22) à plataforma de streaming e promete trazer "detalhes do que realmente aconteceu" nos 54 anos de carreira da dupla.







"As pessoas que assistiram à série -As Aventuras de José & Durval-, que foi baseada na nossa história, agora poderão nos conhecer de outra forma, com depoimentos de amigos, família, fãs, além de nós, comentando momentos importantes e trazendo mais detalhes do que realmente aconteceu nesses anos", diz Xororó.





Diferente da série, que tem situações ficcionais, o documentário trará somente a versão factual da história da dupla sertaneja. "O documentário é diferente, ele conta os detalhes da nossa carreira. Agora, o público vai poder nos conhecer com ainda mais profundidade, ver bastidores da nossa carreira", completou Chitãozinho.

O documentário tem como fio condutor uma longa entrevista com a dupla, que relembra suas trajetórias ao assistirem momentos marcantes de suas carreiras. Entram em cena lembranças, como a convivência com os pais, Dona Araci e Seu Mário, e os irmãos; o início da paixão pela música e o incentivo da família; as descobertas ao embarcarem em turnês com o circo e a chegada ao estrelato.





"Foi muito marcante quando assistimos e comentamos vídeos antigos. Deu para entender um pouco o porquê chegamos onde estamos na carreira", comentou o intérprete de "Evidências".

A produção também traz depoimentos dos filhos de Xororó, Sandy e Junior, e Noely, sua esposa; os filhos de Chitão, Aline, Allison e Enrico, e sua esposa, Marcia Alves; e Maurício Lima e Tiãozinho, irmãos da dupla.





Também participam do especial, nomes como Dena Lima, ex-mulher de Chitãozinho; Homero Bettio, empresário, os cantores sertanejos Gilberto & Gilmar, Milionário, da dupla Milionário & José Rico, e Robertinho, da dupla Léo Canhoto & Robertinho, além de fãs e mais empresários.

Chitãozinho lembrou que os dois irmãos começaram muito cedo na música (aos 16 e 13 anos lançavam o primeiro disco) e, portanto, têm muita história a contar: "Passei os últimos momentos da infância já cantando. Depois, a adolescência toda até ficarmos adultos sempre foi permeada pela música. No começo, para sobreviver. E na sequência, quando o sucesso chegou, para manter a carreira".





"Costumamos dizer que nós dois somos operários da música. Sempre fomos incansáveis, para trabalhar, cantar, fazer tudo o que é preciso para projetar e manter uma carreira, que é mais difícil ainda do que fazer sucesso", enfatiza Xororó.





