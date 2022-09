Diretor de 'Na Cama com Madonna" fará documentário sobre Selena Gomez

A AppleTV anunciou hoje (8) que irá lançar o documentário Selena Gomez: My Mind and Me, filme que concentra a trama na carreira artística e nos problemas de saúde mental da cantora.





Dirigido e produzido por Alek Keshishian, de Na Cama Com Madonna, a equipe do documentário “Billie Eilish: The World’s a Little Blurry” também está envolvida. O projeto é resultado da parceria entre a Apple TV+ e os produtores da Lighthouse Management + Media e Interscope Films.

Publicidade

Publicidade





A produção ainda não tem previsão de estreia.





CONFIRA O ANÚNCIO FEITO PELA CANTORA: